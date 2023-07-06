«Вендетта» по-белорусски: едва не сожгли машину со спящими в ней детьми

Страшной трагедией едва не закончились пьяные разборки в Глубокском районе Витебской области.

На выходных, на берегу одного из местных озер отдыхали несколько семей. В субботу на противоположном берегу расположилась другая компания. Двое из её представителей решили переплыть водоем. Когда они выходили из воды, запутали чужие рыболовные снасти. Разгорелся конфликт. В результате гости в сутолоке потеряли цепочку и часы.

После этого они вернулись к себе и вызвали милицию. Правоохранители нашли и вернули пропавшие вещи, а сами заявители сказали, что не имеют претензий к обидчикам. Но уже ночью после приличной дозы алкоголя история получила продолжение.

Один из мужчин предложил наказать недавних оппонентов. Для этого он решил сжечь их машину. Взяв в напарники приятеля, парочка отправилась на «вендетту». Авто выбирали случайно и сожгли «Ford C-Max». При этом самое страшное то, что в соседней машине спали дети. К счастью, они не пострадали.

Сотрудники местного РОВД оперативно вычислили подозреваемых и задержали их. В отношении мужчин 32 и 40 лет возбуждено уголовное дело, сообщает Отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.