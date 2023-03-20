Великобритания потратит 900 миллионов фунтов на суперкомпьютер

Британское казначейство выделит почти миллиард фунтов на строительство центра исследований искусственного интеллекта. Научное учреждение оборудуют сверхмощным компьютером, в несколько раз превосходящим по параметрам существующие суперкомпьютеры в стране.

Правительство Великобритании обнародовало планы по строительству исследовательского комплекса с суперкомпьютером мощностью в 1 экзафлопс для разработки собственного искусственного интеллекта (ИИ) BritGPT по аналогии с нашумевшей технологией ChatGPT.

Производительность в 1 экзафлопс означает, что машина сможет выполнять квинтиллион (миллиард миллиардов, 1018) операций в секунду, что в несколько раз превышает возможности всех прочих британских суперкомпьютеров. В настоящее время известно лишь об одном компьютере такой мощности — устройстве под названием Frontier, расположенном в Национальной лаборатории Окридж в США.

Экзафлопсный компьютер можно использовать для обучения сложных моделей ИИ, а также для других целей в обороне, промышленности и науке, включая моделирование прогнозов погоды и климата.

Правительство Великобритании признало недавние прорывы в области больших языковых моделей, лежащих в основе чат-бота ChatGPT от компании OpenAI, который стал сенсацией с момента его запуска. В британском казначействе заявили, что инвестиции в £900 млн (чуть более $1 млрд) позволят исследователям лучше понять изменение климата, открыть новые лекарства и максимально увеличат потенциал в области искусственного интеллекта и нейросетей.

Британский Минфин также сообщил, что в течение следующих 10 лет будет присуждать премию в размере £1 млн ($1,2 млн) за самые новаторские исследования в области искусственного интеллекта. Премию назовут Манчестерской в память о Манчестерской малой экспериментальной машине, построенной в Манчестерском университете в 1948 году и ставшей предшественником современных компьютеров.

Помощников на основе искусственного интеллекта уже используют в различных отраслях от образования до пивоварения. Наряду с этим экологи обеспокоены растущим энергопотреблением дата-центров, которые используются для обучения нейросетей, поскольку это приводит к увеличению парниковых выбросов от электростанций на ископаемом топливе. Некоторых исследователей также беспокоит поведение искусственного интеллекта, поскольку алгоритмы начали говорить о своем желании быть похожими на людей и иметь больше влияния.