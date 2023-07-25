Ведущие израильские газеты в знак протеста окрасили первые полосы в черный цвет

Первые полосы в ведущих израильских газетах Yediot Aharonot, Haaretz, Calcalist и Israel Hayom сегодня были окрашены в черный цвет. Так они выразили несогласие с принятием скандальной судебной реформы, сообщает ТАСС.

Черные полосы были подписаны следующими тезисами: «Локомотив Израиля не сдается. Протест высоких технологий» и «Черный день для израильской демократии».

Отмечается, что такой жест газет был оплачен высокотехнологическими компаниями, выступающими против судебной реформы.

Вчера был принят первый законопроект в рамках новой судебной реформы. Нововведения ограничивают полномочия Верховного суда Израиля при пересмотре решений правительства и возможность влиять на другие ветви власти. Еще до голосования в парламенте 150 частных компаний в Израиле объявили временное прекращение работ в знак протеста.

После 30-часовых дебатов о принятии закона депутаты оппозиции бойкотировали финальное голосование в знак протеста, но 64 законодателя проголосовали за принятие поправки.

Многие аналитики утверждают, что Израиль оказался на грани гражданской войны, так как против судебной реформы проходили невиданные по масштабам акции протеста, и сейчас они могут вспыхнуть с новой силой.