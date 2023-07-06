Ведущей «Славянского базара» будет Ангелина Вовк

Режиссер Агата Мацко рассказала о церемонии открытия «Славянского базара в Витебске».

«Мы продолжаем экспериментировать по сценическому оформлению и продолжаем идею трансформации сцены, чтобы артист мог быть максимально близко к зрителю. У нас будет продолжение прошлогоднего подиума, но в другой конфигурации и другими техническими особенностями. В основу программы мы положили такую идею, как искусство мира и взаимопонимания. Искусство является той диалоговой площадкой и тем языком, который объединяет народы, страны, артистов разных жанров», — сказала режиссер.

Главным новшеством церемонии открытия творческого форума она назвала смену формата ведущих. На этот раз на сцене появятся пять разных пар, среди которых будут белорусские медийные лица и легендарные личности. Агата Мацко назвала одну фамилию: «В 1998 году она была ведущей одной из программ «Славянского базара» и мы решили пригласить ее к участию. Это народная артистка России Ангелина Вовк. Думаю, ее каждый помнит, знает и встретит овациями, — отметила режиссер. — Когда она услышала о приглашении на фестиваль, сразу же согласилась.

Организаторы обещают необычную музыкальную программу открытия.

Одним из главных станет блок, посвященный известным композиторам, песням, которые в этом году отмечают юбилей.

«Центральной фигурой этого блока будет Игорь Михайлович Лученок. Мы подобрали номер — прозвучит песня «Белорусская столица», которая была презентована Игорем Михайловичем на сцене Летнего амфитеатра, когда был его большой юбилейный концерт, и он ее исполнил прямо с бумажки у рояля. Эти кадры мы также покажем в амфитеатре, — говорит Мацко. — Песню исполнит народный артист Беларуси Анатолий Иванович Ярмоленко. Надеемся, что песня будет дальше жить и получит свое продолжение».

Агата Мацко напомнила, что за несколько дней до церемонии открытия народный артист России Юрий Маликов отметит свой юбилей, эту дату не могут пропустить на фестивале. Здесь также есть расчет на публику: «Мы просим всех зрителей, когда появится Юрий Маликов и мы поздравим его с днем рождения, чтобы были самые бурные, громкие овации.

В программе есть песни и артисты, которые понравятся разным поколениям. От современных и популярных у молодежи, например, Насти Кравченко, которая исполнит свою песню «Ромашки», до очень крутых и известных артистов».

Мероприятия XXXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» пройдут с 12 по 17 июля.