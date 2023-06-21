Вчера Александр Лукашенко приводил в пример Грузию, а что скажет сегодня?

Буквально вчера Александр Лукашенко, встречаясь с главами МИД стран ОДКБ, приводил в пример Грузию.

«Пример Грузии. Вы видите некое изменение их политики: они наелись западных обещаний и прочего и хотят опять вернуться на наш рынок, потому что никто вас ни с молоком, ни с мясом, ни с вином на свои рынки не пустит. Рынки давно поделены, и за них идет жёсткая драка. И это второе, почему мы должны держаться вместе. Это наш освоенный рынок», — заявил Александр Лукашенко.

Так-то оно так, но желание нормально торговать не означает желания политически группироваться. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные обнародованного сегодня в Грузи опроса общественного мнения.

Согласно результатам социологического исследования, проведенного службой Edison Research, подавляющее большинство граждан Грузии поддерживают членство страны и в НАТО, и в Евросоюзе. Причем, если верить исследованию, грузины в этих вопросах абсолютно единодушны.

В рамках исследования методом случайной выборки и очного опроса были опрошены 1 500 человек старше 18 лет, имеющих право голоса и проживающих по всей Грузии (за исключением зоны конфликта). Проводился он с 25 мая по 14 июня 2023 года.

На вопрос «Поддерживаете вы или против вступления Грузии в НАТО?» ответы разделились следующим образом:

Поддерживаю — 85 процентов

Не поддерживаю — 15 процентов

Согласно тому же исследованию, 90 процентов населения Грузии поддерживают вступление в Евросоюз, против — 10 процентов.