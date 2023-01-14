«Вам посылка – оплатите!»

Аферисты активно используют мошенничество с почтовыми отправлениями.

В столичную милицию поступают обращения граждан о звонках мошенников, которые настойчиво предлагают минчанам забрать почтовые отправления, которые те не заказывали.

Так, злоумышленники сообщают, что на имя адресата поступила посылка, отправителем которой указан, как правило, интернет-магазин. Данное почтовое отправление необходимо срочно забрать и произвести наложенный платеж в объекте почтовой связи.

В столичной милиции по всем сообщениям минчан о звонках мошенников проводят проверку и напоминают о том, что граждане не обязаны забирать почтовые отправления и могут отказаться от их получения.