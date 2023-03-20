Валентина Зеленкевич поделилась откровенными фото и дала советы, как похудеть

Валентина Зеленкевич — мастер спорта Беларуси по плаванию и триатлону, чемпионка республики.

В 2020 году спортсменка осталась в Беларуси без работы и уехала работать в Москву тренером.

Сейчас на своей странице в Фэйсбук Валентина Зеленкевич поделилась откровенными фото, а также дала советы своим подписчикам по поводу снижения веса.

«Сразу хочу обозначить, что фокус внимания должен быть на снижении жировой прослойки в первую очередь, а не на желании «слить лишнюю воду», — уточнила спортсменка.

«Причин на самом деле множество, но вот несколько физиологических причин, по которым может происходить задержка воды в организме, — отмечает Валентина Зеленкевич. — Все это — закономерные явления и следствия, не связаны с нарушением углеводного обмена в организме или какими-то другими проблемами со здоровьем.

Углеводы

— 1грамм углеводов связывает 3-4 грамма воды. Углеводы хранятся в организме в виде гликогена (в печени и мышцах), который дает объем мышцам. Урезая углеводы, вес падает в первую очередь за счет воды.

Белки

— Да, чрезмерное количество белков в рационе может также задерживать воду. Если едите много белка, помните о важности питьевого режима, чтобы организму было проще выводить метаболиты, продукты белкового распада.

Натрий

— Это касается не только посоленной пищи, но и содержащих натрий продуктов. Копченые, вяленые, консервированные продукты и блюда можно отнести сюда же.

Недосыпание

— Постоянное недосыпание может провоцировать задержку воды в организме.

Силовая тренировка

— Как бы это ни было парадоксально, тренировки в зале, особенно тяжелые, могут приводить к отекам вследствие микроповреждениям мышечного волокна, которое притягивает воду.

Стресс

— Организм в состоянии стресса тоже может удерживать жидкость.

Нарушенный питьевой режим

— Если вы потребляете мало жидкости, это может провоцировать задержку воды.

Алкоголь

— Напитки с алкоголем могут способствовать выведению воды на следующее утро, но дать привес к вечеру того же дня.

Цикл

— Колебания веса у женщин часто связано с задержкой воды в период предменструального синдрома.

Контрацептивы

— Некоторые женщины отмечают увеличение веса на фоне приема комбинированных оральных контрацептивов, которое также связано с задержкой воды».