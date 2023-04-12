Валентин Сукало рассказал о своем здоровье. И заявил, что судьи работают в тяжелых условиях

Председатель Верховного суда Беларуси считает недопустимой ситуацию, когда в отношении судей вводятся санкции из-за их профессиональной деятельности.

«Когда в отношении судей вводятся санкции из-за того, что они рассматривали конкретные дела, это противоречит всем европейским стандартам, конвенциям и принципам независимого правосудия», – передает его слова Sputnik.

По его словам, в Беларуси уже около 150 судей находятся под санкциями.

Председатель Верховного суда отметил, что события 2020 года отразились на работе судейского корпуса: «Мы работам сейчас в сложных условиях – шантажа, давления, открытых угроз, посягательства на здоровье, имущество судей. Судьи оказались на острие общественного противостояния, которое было». Он отметил, что «санкционное давление на судей, которые рассматривают дела определенной категории, продолжается».

Валентин Сукало также коснулся темы фейков, которые распространяются, в том числе, и в отношении судейского корпуса. В данном контексте он привел ситуацию, когда в интернете ряд СМИ распространили недостоверную информацию о его здоровье.

«Написали, что я смертельно болен и уже нахожусь в реанимации. И потом, куда бы я не пришел, куда бы я не приехал, у меня спрашивают о моем здоровье, звонят из-за границы, из Канады, России», – рассказал глава Верховного суда.

Он также сообщил, что доходило до курьезных ситуаций, когда люди в жалобах писали, что молятся за его здоровье и ставят свечи.