Валентин СУКАЛО: «Мы заинтересованы, чтобы уголовных дел экстремистской направленности дел было меньше»

Об этом председатель Верховного суда сказал во время встречи с А.Лукашенко.

«Я не скрою, что сейчас несколько возросло поступление уголовных дел экстремистской направленности, — цитирует слова Валентина Сукало «Пул первого». —— Мы, суды, в первую очередь заинтересованы, чтобы таких дел было все-таки меньше.

Если какая-то часть из них не будет доходить до суда, а будет прекращаться на досудебной стадии, думаю, это можно только приветствовать. Конечно, если эти люди раскаялись в содеянном, возместили ущерб, извинились…»

КСТАТИ

Валентин Сукало сказал, что в апелляционном порядке обжалуются не очень много судебных решений.

«В уголовном правосудии это только 20% приговоров, в экономическом правосудии — 12% решений, в гражданских спорах — 5%, а в административных делах — всего 1%., — говорит председатель Верховного суда. — Таким образом, основная масса дел остается вне поля зрения вышестоящих судов. Они тоже требуют дополнительной проверки. Для этого вводится такая стадия, как кассационное рассмотрение. То есть после вступления решений в законную силу они тоже могут проверяться в кассационном порядке».

Марина ВИШНЕВСКАЯ.