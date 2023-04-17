Вакцина от рака

Фармацевтические компании Moderna и Merck проводят исследования противораковой вакцины с мРНК, которая снижает риск смертности и рецидива от меланомы.

Почти 79% пациентов, которым вводили вакцину, находились в ремиссии в течение 18 месяцев, сообщили компании на ежегодной встрече Американской ассоциации исследований рака.

Экспериментальная вакцина против меланомы на основе мРНК (матричная рибонуклеиновая кислота), разработанная Moderna Inc и Merck & Co, снижает риск смерти или рецидива рака кожи на 44% по сравнению с иммунотерапией только препаратом Merck Keytruda.

Об этом Moderna и Merck сообщили на ежегодной встрече Американской ассоциации исследований рака, которая прошла в Онтарио (штат Флорида), где они представили результаты исследования персональной противораковой вакцины с мРНК для пациентов с меланомой, передает Bloomberg.

В своей презентации на форуме онкологов они рассказали, что добавление вакцины к лечению препаратом Merck Keytruda позволило большему количеству пациентов с меланомой достичь ремиссии. Исследование проводилось с участием пациентов, у которых меланомы были удалены хирургическим путем. В ходе испытаний пациенты получали два препарата после хирургического удаления меланомы.

Moderna проанализировала генетическую последовательность опухоли каждого пациента, чтобы создать вакцину, которая учит иммунную систему распознавать маркеры аномального роста. Пациенты получали ее каждые три недели, в общей сложности — девять доз. Они также получали Keytruda каждые три недели, всего — 18 процедур.

По данным соразработчиков вакцины, около 79% людей, получавших оба вида лечения, не страдали от рака 18 месяцев. В случае с приемом пациентами только Keytruda ремиссии в 18 месяцев удавалось добиться только 62% людей, сообщили компании. По их словам, побочные эффекты от вакцины, как правило, были незначительными. Исследования вакцины сейчас находится на средней стадии. Как пишет Форбс, главный медицинский директор Merck Элиав Барр сказал, что «комбинация работает».

По словам Барра, компаниям, вероятно, потребуется доказать эффект в более масштабном исследовании на заключительной стадии, прежде чем запрашивать одобрение вакцины в США. Руководители Moderna ранее предположили, что компании могут добиваться ускоренного одобрения на основе результатов средней стадии. Барр рассказал, что компании готовятся сначала завершить исследование третьей фазы, которое должно начаться в этом году.

По его словам, в случае с новыми методами лечения пациенты, врачи и регулирующие органы захотят видеть больший объем данных, чтобы понять новое лекарство и его потенциальную роль на практике. Первые результаты комбинированной терапии с применением противораковой вакцины компании опубликовали в декабре 2022 года.

Merck и Moderna планируют протестировать комбинацию при других видах рака, где Keytruda также используется. Они намерены начать исследование вакцины против рака легких вскоре после начала следующего испытания вакцины против меланомы, сказал Барр.