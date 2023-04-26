На вакцину от кори — повышенный спрос

В частных клиниках Москвы возникла нехватка моновакцин от кори.

На фоне возросшего спроса поставки препарата идут в основном в государственные клиники. Роспотребнадзор ранее заявил об осложнении ситуации с заболеваемостью корью в России, случаи заражения зарегистрированы в 44 регионах страны. Случаи заболевания корью зарегистрированы в Новосибирской, Самарской и Ленинградской областях, в Республике Дагестан и еще в ряде регионов. По данным Минздрава, с начала года заразились более 740 человек. Подъем заболеваемости связывают с потоком мигрантов из ближнего зарубежья.

«Во многих московских частных клиниках закончилась однокомпонентная вакцина для профилактики кори, — пишет РБК со ссылкой на представителей медицинских сетей. — Нехватка препарата возникла на фоне повышенного спроса на вакцинацию, отмечает издание».

Как обстоят дела с корью в Беларуси?

В марте белорусский Минздрав сообщал, что ситуация по заболеваемости корью остается стабильной и контролируемой. В 2023 году зафиксировали один лабораторно подтвержденный случай кори, в минувшем году не было ни одного. Случай заболевания был зарегистрирован в Витебской области. Сообщалось, что заболел гражданин Беларуси, который в ориентировочные сроки заражения был в России. В 2021 году было зафиксировано три случая кори.

Какие симптомы?

Корь — вирусное заболевание, передаваемое воздушно-капельным путем. Это самая заразная из всех известных инфекций. При контакте с больным вероятность заболевания составляет 100 процентов.

Симптомы: лихорадка, насморк, кашель, недомогание, воспаление слизистой глаз. Проявляются они на 10—12 день заражения.

Через несколько дней после начальных симптомов по всему телу распространяется сыпь, начиная с лица и шеи. При этом насморк и другие признаки заболевания усиливаются. Сыпь исчезает только через 3-4 дня. С пятого дня появления сыпи больной не заразен. В случае развития коревой пневмонии период заразительности удлиняется до 10 дней с момента появления сыпи.

Опасность кори в том, что ее осложнения способны сильно ударить по организму. Среди них слепота, пневмония, отит, коревой энцефалит.

Специфического лечения при кори нет, поэтому необходимо своевременно принять меры профилактики данного заболевания. Главным и наиболее эффективным средством профилактики кори является вакцинопрофилактика.

Детям прививка делается в возрасте 1 года и в 6 лет, сообщает Роспотребнадзор. Если вакцинация не была проведена вовремя или если отсутствуют сведения о прививках против кори, то она проводится взрослым также в 2 этапа с разницей в 3 месяца.

Вакцинация против кори показана взрослым до 35 лет (включительно), не болевшим, не привитым, привитым однократно, не имеющим сведений о прививках против кори.

Помимо этого, вакцинацию против кори должны проходить взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы), не болевшим, не привитым, привитым однократно, не имеющим сведений о прививках против кори.

После двукратного введения вакцины в 95% случаев формируется стойкий длительный иммунитет к этой инфекции.

Иммунизация по эпидемическим показаниям проводится лицам, имевшим контакт с больным корью (при подозрении на заболевание), не болевшим корью ранее, не привитым, привитым однократно — без ограничения возраста. Прививку делают в первые 72 часа с момента контакта с больным.

Можно ли подхватить вирус после прививки?

Инфицирование возможно в случае, если человек не выработал иммунитет против кори после вакцинации. Источником инфекции является только больной человек, выделяющий вирус во внешнюю среду в последние два дня инкубационного периода.