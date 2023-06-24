«Вагнеровцы»‎ уходят из Ростова-на-Дону

У штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону “вагнеровцы” заводят танки, грузят боекомплекты, пишет РИА Новости. Агентство публикует видео, на одном из которых запечатлена прощальная сцена. Местные жители просят пожать руку, обнимаются с бойцами, благодарят и аплодируют.

“Спасибо, братан!”, “От души, парни!”, “Ура!”, – слышны возгласы собравшися.

Вечером Владимир Путин и Александр Лукашенко вновь говорили по телефону. Обсуждали договоренности с Пригожиным, которых добился Александр Лукашенко. Сообщается, что Путин поблагодарил Лукашенко.

Подразделения ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону сегодня под утро и захватили штаб Южного военного округа и военные объекты, а потом двинулись в сторону Москвы.

Что пообещали Пригожину, чтобы он отдал приказ своим бойцам возвращаться в лагеря, пока непонятно.