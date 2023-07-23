«Вагнеровцы» стали напрягать Лукашенко

Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что его начали напрягать «вагнеровцы».

— Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать «вагнеровцы». «Хочется на Запад. Разрешите нам», — пояснил Лукашенко Путину.

Когда он спросил «вагнеровцев» о том, зачем они хотят на Запад, услышал ответ: «Сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув».

— Я держу их в центре Беларуси, как договорились, не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства. Ну это так, штрих, — отметил Александр Лукашенко.

Путин выслушал информацию молча, только в какой-то момент почесал за ухом.

Видео опубликовали «Известия».