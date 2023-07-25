«Вагнеровцы» хотят пойти из Беларуси в Варшаву и Жешув? Госдепартамент США ответил

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер прокомментировал недавнее признание Александра Лукашенко, что «вагнеровцы» хотят из Беларуси сходить «на экскурсию» в Варшаву и Жешув.

Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным пообещал этому противостоять и даже попросил российского коллегу о том же. Тем не менее, США, в свою очередь, тоже решили предупредить желающих «совершить экскурсию».

«Я бы сказал, что есть только одна страна в регионе, которая продемонстрировала не только намерение, но и готовность вторгнуться к своим соседям, и это Россия, а не Польша, ни какая-либо другая страна в регионе. Итак, я хотел бы просто повторить, что наш союз с Польшей крепок. Польша, конечно, член НАТО, и мы будем защищать, если потребуется, каждый сантиметр территории НАТО», – заявил Мэтью Миллер.