Вадима Гигина отправили в библиотеку

Вадим Гигин назначен гендиректором Национальной библиотеки.

Нового руководителя представил министр культуры Анатолий Маркевич.

«Руководить «алмазом знаний» — это почётно и одновременно очень ответственно. Основная задача — сохранить и приумножить вековой опыт Национальной библиотеки Беларуси», — подчеркнул Анатолий Маркевич. – В Национальной библиотеке работают лучшие люди, настоящие профессионалы в библиотечной сфере. Многое сделано, но ещё больше предстоит сделать — для этого созданы все необходимые условия и имеются резервы».

Анатолий Маркевич высказал слова благодарности предыдущему руководителю Национальной библиотеки Оксане Юрьевне Книжниковой, отметив её большой личный вклад в деятельность учреждения.

Министр культуры обратил внимание, что при организации работы новому руководителю необходимо будет решать следующие задачи: кадровая безопасность, формирование профессиональной команды, укрепление материальной базы учреждения, пересмотр структуры и штатной численности библиотеки с учётом стоящих задач, создание автоматизированной системы «Электронная библиотека», методическое сопровождение и обеспечение контроля деятельности публичных библиотек страны.

Вадим Гигин окончил Белорусский государственный университет с отличием по специальности «История», кандидат исторических наук, доцент. Имеет более чем 20-летний опыт преподавания и научной работы.

Работал главным редактором журнала «Белорусская думка», деканом факультета философии и социальных наук БГУ. Является членом коллегий Министерства информации и Министерства образования, входит в состав Президиума Национальной Академии наук, экспертного совета по философии, политологии и социологии Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь.