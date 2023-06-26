В Вороновском районе пьяная школьница выпала из окна

Девочка в больнице.

Как сообщает Следственный комитет, «ночью 25 июня 15-летняя девушка была в гостях у своих совершеннолетних друзей, где компания распивала спиртное. Подогретая алкоголем школьница села на подоконник, но потеряв равновесие, выпала из окна с высоты 5 этажа»2.

Установлено, что степень опьянения несовершеннолетней составила 2.5 промилле.

«Все обстоятельства произошедшего будут установлены Вороновским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям взрослых товарищей пострадавшей, — информирует СК. — Особое внимание будет уделено выяснению причин и условий, способствовавших происшествию».