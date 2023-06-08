В Витебской области нашествие медведей

Только за последнюю неделю в соцсетях региона появилось несколько видеороликов, снятых участниками непредсказуемых встреч с косолапыми. Так, на границе Витебского и Городокского районов автолюбители засняли сразу трех царственных особей, чинно переходящих дорогу. Наличие большого количества свидетелей не заставило косолапых изменить маршрут. Вполне смело чувствовали себя лесные звери и на автотрассах вблизи Полоцка и Орши.

Заместитель начальника Витебской областной инспекции охраны животного и растительного мира Владимир Павлов в интервью SB.by отметил: подобное поведение животных прежде всего говорит о том, что, являясь «краснокнижниками», они не ощущают никакой угрозы, исходящей от человека.

– Медведи чувствуют себя в безопасности, потому все чаще обосновываются поближе к деревням и даже крупным городам. Да, фактор беспокойства существует, так как с каждым годом популяция мишек возрастает. Тем не менее пока ситуация находится под контролем, никаких жалоб о нападениях от населения не поступает, — сообщил он.

Об отсутствии каких-либо конфликтных ситуаций между представителями дикой природы и населением говорит и ведущий инженер по охотничьему хозяйству Витебского ГПЛХО Дмитрий Дикович:

– Понять бесстрашие очевидцев, наблюдающих за медведями из салона автомобиля, конечно, можно. Поэтому и ролики зрители комментируют восхищенно. К счастью, пока всем сторонам природного явления удается сохранять нейтралитет. Но обстановка непростая. Мы не знаем точных цифр и можем только догадываться о реальном количестве медведей в наших лесах. Фотографии и видео зверей все чаще выкладывают не только простые обыватели, но и охотники, охотоведы – в специальной группе вайбера «Медведь в Беларуси». Количество зверей быстро растет, они все смелее мигрируют поближе к жилищу человека. Так что не исключено, что в ближайшие годы нам всерьез придется задуматься над этой проблемой.