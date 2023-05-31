В Витебске прошла акция протеста недовольных президентскими выборами. В Латвии

Сегодня, 31 мая, в Латвии проходят выборы президента. Кандидатам, которых выдвигают партийные коалиции, заседающие в Сейме, для победы необходимо набрать не менее 51 голоса.

Как пишет издание «Витьбичи», граждане Латвии, ныне проживающие в Беларуси, и присоединившиеся к ним витебчане провели сегодня утром возле Консульства Латвийской Республики в Витебске акцию протеста, выражая недовольство избирательной системой, существующей в этой республике.

Напомним, что в самой Беларуси многим нравится идея, чтобы президента избирал не народ, а Всебелорусское народное собрание. В частности, летом прошлого года Александр Лукашенко высказал сожаление, что не внес такую поправку в Конституцию.

«Я все больше прихожу к тому, от чего отошел в момент принятия Конституции. Мы зря не рискнули предложить людям избирать органы власти, особенно президента, на Всебелорусском народном собрании», — заявил он.