В Витебске обнаружился миллионер

В Витебской области сумма самого большого задекларированного дохода за 2022 год составила 6,2 миллиона белорусских рублей.

Сообщается, что в налоговую о таком доходе, полученном из-за границы, сообщил житель Витебской области. С этой суммы витебчанин заплатил налог 810,5 тысячи белорусских рублей.

Всего же налоговые декларации в январе-мае 2023-го за предыдущий год подали примерно 3,6 тысячи жителей Витебщины, что на 8,9% больше, чем в 2021-м. Со всех этих деклараций сумма подоходного налога составила 5,4 миллиона белорусских рублей, что на 20% больше налогов за предыдущий год. Также отмечается, что примерно 2,3 тысячи жителей области пришлось доплатить налог.

Больше других деклараций представили жители Витебска и Новополоцка.