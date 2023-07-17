В Витебске нашлись наследники Юрия Шатунова

Хит Юрия Шатунова «Седая ночь» неожиданно нашел нового хозяина на Международном фестивале искусств в Витебске. Пока за творческое наследие артиста идет настоящая драка, у знаменитой песне нашелся правообладатель.

Суды за право исполнения песен, сделавших звездой Юрия Шатунова, тянулись на протяжении многих лет еще при его жизни. Не исключено, что в ближайшее время судебные разбирательства продолжатся между вдовой артиста Светланой и продюсером «Ласкового мая» Андрея Разина. Пока, по словам Разина, исполнять хиты «Седая ночь», «Детство», «Белые розы» и другие запрещено.

Между тем, в Витебске хит «Седая ночь» неожиданно прозвучала в исполнении группы «Дискомафия». Зрители, едва услышав знакомый мотив, тут же вскочили со своих мест и стали танцевать. А журналисты недоумевали: по какому праву «Дискомафия» исполнила «Седую ночь», ведь после смерти Шатунова Разин заявил, что все права принадлежат ему. Впрочем, солисты «Дискомафии» за кулисами признались «Московскому комсомольцу», что у них есть законное право исполнять легендарный хит.

— У нас имеются официальные исполнительские права, — рассказывает солист группы Олег Кудрявцев. — Мы «Седую ночь» поем уже давно. Но в связи с последними событиями появился новый колорит. Перед каждым исполнением мы вспоминаем Юру, который был нашим другом и товарищем. Для нас его уход — большая утрата.

По словам солистов коллектива, Шатунов слышал их версию «Седой ночи» при жизни. И услышанным был очень доволен.

— Мы делали аранжировку за рубежом, — объясняет Олег. – Ее готовила фактически та же команда, которая сделала такую же аранжировку и Юре. Мы сделали кавер первыми. И Юре он очень зашел. Он даже сказал: «Слушай, я пробовал переделать «Седую ночь», но у меня как-то не получалось. А вы прямо в точку зашли. Я также хочу сделать». Мы сказали «Конечно, Юр, какие проблемы?». Поэтому у него была практически такая же фонограмма, как и у нас.