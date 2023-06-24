В Вильнюсе построят самый большой IT-кампус в Европе

На строительство IT-кампуса в Вильнюсе потратят 100 миллионов евро. По данным авторитетного интернет-издания о стартапах TechCrunch, он должен открыться в 2024 году и стать «литовской Кремниевой долиной».

С белорусским Парком высоких технологий этот проект роднит тематика, но в остальном он очень сильно отличается. Во-первых, это не государственные, а частные инвестиции. Во-вторых, большая ставка здесь делается на стартапы.

Как сообщается, IT-кампус площадью 55 тысяч квадратных метров появится на месте старой швейной фабрики в районе Науяместис. Это на 20 тысяч «квадратов» больше, чем у парижского «конкурента» — кампуса стартапов Station F.

По проекту здесь разместятся офисы примерно на 5 тысяч сотрудников, а также вся социальная инфраструктура, включая арендное жилье, отделения банков, бары, рестораны, салоны красоты. Работать IT-кампус будет круглосуточно.

Авторы проекта считают, что им удастся привлечь в том числе белорусских айтишников, которые релоцировали свой бизнес в Европу.