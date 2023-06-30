В Верхнедвинске состоится лекция известного российского учёного-кардиолога. Что он там забыл?

Прямо скажем, не рядовое событие для белорусского райцентра.

«4 июля в зрительном зале Верхнедвинского Центра культуры состоится лекция московского кардиохирурга, доктора медицинских наук, профессора Алексея Васильевича Коротеева по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и современных методах их лечения.

Начало в 10.00. Вход свободный», — такое объявление разместила местная районка «Дзвінская праўда».

Алексей Коротеев — эксперт в области разработки и применения искусственных желудочков сердца. Провел порядка двух тысяч операций на сердце. Много лет работал в Российском научном центре хирургии имени Б. Петровского. В 2004 году разработал искусственный желудочек сердца «Акор». В 2005-м впервые в России провел имплантацию искусственного желудочка Excor Bivad. В 2011-м году изобрел новый метод лечения тяжелых заболеваний сердца (альтернативу пересадке) — дакроновую сетку, которая надевается на сердце больного для предотвращения его расширения…

Что специалист такого уровня забыл в белорусской глубинке?

А он приехал на родину матери.

Алексей Коротеев -– сын легендарной белорусской разведчицы-партизанки, Героя Советского Союза Надежды Троян — той самой, которая вместе с Марией Осиповой и Еленой Мазаник участвовала в операции по уничтожению немецкого гауляйтера Беларуси Вильгельма Кубе.

А родилась Надежда Троян в городке Дрисса Верхнедвинского района. После войны, в 1947 году, она окончила 1-й Московский медицинский институт, защитила диссертацию и стала кандидатом медицинских наук. Работала директором НИИ санитарного просвещения Министерства здравоохранения СССР, доцентом кафедры хирургии 1-го Московского медицинского института. Сын пошел по ее стопам и стал кардиохирургом.