В Великобритании завершился крупнейший в мире эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

Он проходил с июня по декабрь 2022 года. Всего в эксперименте приняли участие около 2900 сотрудников 61 компании. Все они получали полную заработную плату.

Как сообщают британские СМИ, за экспериментом стоят независимая исследовательская организация Autonomy и некоммерческая организация 4 Day Week Global. Результаты эксперимента чрезвычайно интересны.

Треть компаний планируют перейти на четырехдневную рабочую неделю на постоянной основе. Кроме того, более 90 процентов компаний планируют сохранить четырехдневную рабочую неделю, по крайней мере, на данный момент.

По результатам эксперимента количество отсутствующих сотрудников сократилось. Сотрудники чувствуют себя лучше на работе. Во время эксперимента улучшилось как физическое, так и психическое здоровье. Уровень стресса у сотрудников снизился. Кроме того, стало меньше беспокойства, усталости и проблем со сном.

Сотрудники компаний за четыре рабочих дня выполнили больше задач, чем за пять дней.