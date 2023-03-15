В Узбекистане могут обнулить сроки президента

В проект закона «О Конституции Республики Узбекистан» внесен пункт об увеличении срока полномочий президента Узбекистана с 5 до 7 лет.

Проект документа опубликован 15 марта.

«Президент Республики Узбекистан избирается гражданами Республики Узбекистан на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 7 лет», — сказано в документе.

Согласно действующей Конституции страны, срок полномочий президента составляет 5 лет. Соответствующие поправки были приняты в декабре 2011 года.

Новый вариант Конституции также позволит Шавкату Мирзиёеву избираться в третий раз подряд. Ранее возможность избираться на пост президента была ограничена двумя сроками подряд.

Провести конституционную реформу предложил сам президент Узбекистана, он озвучил инициативу на инаугурационной речи в ноябре 2021 года. По его мнению, внесение поправок «востребовано самой жизнью и продиктовано логикой наших преобразований».

На прошлой неделе депутаты нижней палаты Узбекистана назначили референдум о поправках в конституцию на 30 апреля. Вчера, 14 марта, Сенат утвердил это решение, пишет haqqin.az.

Мирзиёев занимает пост президента Узбекистана с 2016 года, его второй срок истечет в 2026 году. В случае принятия поправок он будет вправе оставаться главой государства до 2040 года, когда ему исполнится 83 года.