В Туркменистане студенток обязали носить длинные косы

Девушки должны приходить на занятия с двумя косами определенной длины и толщины

Об этом сообщает агентство «Хроника Туркменистана».

Согласно установленным правилам, если натуральные косы туркменок не соответствуют установленным параметрам, девушки вынуждены купить искусственные. Студентки жалуются, что искусственные волосы быстро приходят в негодность, в итоге их приходится часто менять.

Между тем в Туркменистане действует запрет на «неестественную» красоту. В частности, салонам красоты не разрешается оказывать косметические услуги, в том числе делать наращивание ресниц и увеличение губ. Кроме того, полиция задерживала туркменок за ношение джинсов, коротких платьев и осветление волос, а в ноябре 2022 года миграционная служба Туркменистана не пустила женщин с филлерами, накладными ресницами и искусственными ногтями на посадку на рейс в Дубай.

Правозащитники критикуют действия правительства, обвиняя властей Туркменистана в нарушении гендерных прав и свобод женщин. « В реальности правила приводят к дискриминации и росту коррупции, так как женщины вынуждены давать взятки, чтобы их обойти», — заявил правозащитник Фарид Тухбатуллин.