В Туркменистане построили «умный город» в честь экс-президента

В Туркменистане при участии президента республики Сердара Бердымухамедова 29 июня начались торжественные мероприятия в честь открытия первого в стране «умного города» Аркадаг, названного в честь бывшего президента Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает государственное СМИ «Туркменистан-Золотой век».

Сначала участники церемонии собрались около памятника «Акхан», в центре которого стоит фигура коня ахалтекинской породы, занесенного в Книгу рекордов Гиннесса. На площади вблизи монумента состоялось выступление хореографических коллективов, здесь же были запущены фонтаны.

Далее президент страны и гости последовали на главную площадь Аркадага, где в торжественной обстановке под звуки гимна подняли флаг Туркменистана и открыли монумент «Аркадаг».

Как пишет «Туркменистан-Золотой век», в облике нового города наблюдается сочетание традиций национального зодчества и современных тенденций в архитектуре и дизайне. По улицам города будут курсировать экологичные виды транспорта — электробусы и электротакси.

В тот же день, 29 июня, начал вещать городской телеканал и вышел в свет первый номер газеты, также носящих название «Аркадаг».

Однако торжества, связанные с открытием нового города, затянулись. Дело в том, что на церемонию должен был прибыть сам виновник — Бердымухамедов-старший, а также анонсировались гости из 14 стран и 12 международных организаций, включая ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО.

Открытие Аркадага началось 29 июня — в день рождения экс-президента республики, а ныне председателя парламента Гурбангулы Бердымухамедова, который официально носит титул Аркадаг (в переводе с туркменского — «покровитель»), которому исполнилось 66 лет. Однако сам он не смог принять участие в церемонии, так как, по данным местных СМИ, во главе государственной делегации отправился в Саудовскую Аравию для совершения хаджа. В ожидании его возвращения торжества продолжаются.

Строительство города началось в 2019 году. Его планируется осуществить в два этапа. Сейчас завершена первая очередь, в ходе которой возведено 336 современных зданий, в числе которых – двух- и многоэтажные комфортабельные жилые дома, общественные, образовательные, медицинские и культурные объекты, спортивные сооружения и инженерные системы. Всего на строительство объектов первого этапа застройки Аркадага потрачено более 3,3 миллиарда долларов.

В рамках второго этапа городской застройки, который продлится с 2023 по 2026 годы, в Аркадаге предстоит построить сервисные и производственные объекты по выпуску продовольственной, промышленной, фармацевтической и медицинской продукции.

Предполагается, что в городе Аркадаг, построенном на основе концепции «смарт-сити», будут жить около 70 тысяч семей.

Аркадаг расположен в 30 километрах юго-западнее Ашхабада,