В турецком Кемере масштабные пожары приближаются к отелям

В Турции бушуют лесные пожары. Минувшей ночью они подобрались к Кемеру и курортному поселку Гейнюк. Пламя и огненное зарево видели многие туристы.

Очевидцами этих событий стали подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

«В отеле Mirage Park Resort всю ночь вертушки спать не давали и сейчас продолжают летать. Утром в Гейнюке дыма нет, все спокойно – ни дыма, ни запаха. Но продолжают тушить остатки пожара в горах. Там дым поднимается. Пожарная техника набирает воду прямо из моря недалеко от пляжей отелей».

Судя по видео в соцсетях, пламя наблюдали в районе Phaselis Bay. По словам отдыхающих, чувствовался сильный запах гари. В гостинице отключили свет, работали генераторы. Постояльцы Queens Park Göynük Hotel, Karmir Resort & Spa, Mirada del mar также почувствовали приближение пожара, правда, «сотрудники гостиницы вообще не обеспокоены происходящим», – рассказала одна из туристок.

Некоторых отдыхающих стихия застала по прилете в Турцию, прямо по пути в отель: «Мы вчера в 2 ночи приехали в Кемер. Объезжали главную трассу через сам Гейнюк, так как участок перекрыли. Куча пожарных машин, полиция, микроавтобусы. Выехали на трассу прямо к горе, где полыхало. Но в самом Кемере ни ночью, ни сейчас дыма нет и не пахнет гарью», – рассказали очевидцы журналисту TourDom.ru.

В то же время в некоторых близлежащих районах отдых проходит штатно. Например, туристы из Club Marco Polo Kemer, Akra kemer и еще ряда отелей пишут, что у них все в порядке.

По данным турецких властей, в тушении лесных пожаров задействованы 24 самолета, 100 вертолетов и десять БПЛА, а также 25 тысяч пожарных. В борьбе со стихией мешает сильная жара, из-за которой огонь быстро распространяется. В целом огонь охватил уже три провинции: Анталью, Манису и Кахраманмараш, сообщает Генеральный департамент лесного хозяйства страны.