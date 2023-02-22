В Турции необходимо построить полмиллиона новых домов

Эксперты ООН заявили, что 1,5 миллиона человек остались без крова на юге Турции. Там необходимо построить не менее 500 000 новых домов. Число погибших в результате землетрясения 6 февраля в Турции на сегодняшний день превысило 41 000 человек.

«‎Это, безусловно, крупнейшее землетрясение в истории Турции и, возможно, крупнейшее стихийное бедствие, с которым когда-либо сталкивалась страна», – сказала Луиза Винтон, постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Турции.

Еще два землетрясения силой 6,4 и 5,8 баллов по шкале Рихтера в понедельник унесли жизни шести человек на границе Турции и Сирии, 294 человека получили ранения и несколько зданий обрушились в регионе вокруг Хатая и на побережье Средиземного моря.

Подчеркивая ошеломляющие масштабы предстоящей задачи по восстановлению Турции, Винтон пояснила, что, по оценкам, в первую очередь необходимо расчистить от 116 до 210 миллионов тонн обломков.

«Для сравнения, последнее крупное землетрясение в Турции в 1999 году, которое также сопровождалось большим количеством жертв, привело к образованию 13 миллионов тонн обломков», – сказала она.

Помощь для Сирии

На северо-западе Сирии, где пострадало до девяти миллионов человек и погибло не менее 6 000, продолжается доставка международной гуманитарной помощи. В общей сложности 227 грузовиков с грузами пересекли границу из Турции с 9 февраля; 195 грузовиков пересекли границу через пропускной пункт Баб-эль-Хава, 22 – через Баб-эль-Салам и 10 – через Аль-Раи.

Выступая перед журналистами из Газиантепа на юге Турции, представитель ВОЗ д-р Кэтрин Смоллвуд, отметила, что агентство доставило около 100 тонн помощи в Сирию через границу из Турции после катастрофы, в дополнение к грузам, которые уже были размещены в Сирии. В помощь вошли лекарства, расходные материалы, препараты для анестезии, хирургическое оборудование и другие медицинские изделия.

Сирийцы, пережившие землетрясение, остались в условиях крайне низких температур без питьевой воды, электричества или топлива для отопления. Они также подвергаются опасности, пытаясь найти убежище в поврежденных зданиях.

Официальный представитель ВОЗ добавил, что 55 медицинских учреждений были повреждены, а несколько «‎полностью разрушены», но шесть передвижных клиник были переброшены в Джиндирес, один из наиболее пострадавших районов на северо-западе Сирии.

Появились также сообщения о доставке гуманитарной помощи из Дамаска в Идлиб, который в основном контролируется оппозиционными вооруженными силами и где 4,1 миллиона человек почти полностью зависят от гуманитарной помощи.