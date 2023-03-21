В Торонто разработали технологию фильтрации света на основе жидкости

Исследователи из Университета Торонто разработали технологию фильтрации света на основе жидкости для использования в окнах, которая поможет с отоплением, охлаждением и освещением в зданиях.

Технология основана на принципах, полученных из биологии животных, и была разработана недавним выпускником магистратуры машиностроения Рафаэлем Кеем с помощью адъюнкт-профессора Бена Хаттона и его команды в течение многих лет, пишет Деловой Монреаль.

Прототипы работают, контролируя тип и распределение солнечной энергии, которая поступает в здание через его оболочку, различая длины волн для фильтрации инфракрасного тепла, сохраняя при этом полезное освещение.

“В середине дня зимой вы, вероятно, захотите впустить и то, и другое, но в середине дня летом вы захотите впустить только видимый свет, а не тепло», — объясняет Кей.

Материал состоит из плоских листов пластика, наложенных друг на друга стопкой, что обеспечивает расширенные функции фильтрации. Процесс, который, по словам авторов, аналогичен тому, как пигменты кожи кальмара отражают и поглощают свет.

Каждый слой пронизан каналами глубиной в один миллиметр, в которые перекачиваются жидкости с помощью насосов с цифровым управлением. Индивидуальная инъекция пигментов и других частиц в жидкость позволяет выбирать и контролировать длины волн, интенсивность и направление, в котором свет передается во внутренние помещения.

Компьютерная модель, разработанная Якубиеком, показала, насколько хорошо может работать вся фасадная система, состоящая из панелей, при применении к гипотетической конструкции.