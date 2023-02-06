В Telegram добавили полезные функции

Вышло первое в 2023 году обновление популярного мессенджера Telegram.

Конструктор аватаров

Пользователи теперь могут легко превратить любые стикеры и анимированные эмодзи в профильную фотографию для личного аккаунта, группы или канала. Пользоваться анимированными эмодзи в конструкторе аватаров могут бесплатно все, в том числе те, кто не оформил подписку Telegram Premium.

Устанавливать или предлагать профильную фотографию своему контакту можно во время редактирования его профиля в Telegram.

Перевод чатов

Для Premium-пользователей добавили возможность автоматического перевода целых чатов, групп и каналов с иностранных языков на русский. Для этого нужно нажать на новую кнопку «Перевести» в верхней части экрана, после чего в появившемся меню рядом с кнопкой можно выбрать другие языки для перевода или скрыть эту кнопку.

Каждому пользователю доступен перевод отдельных сообщений — для этого нужно выделить нужное сообщение и нажать кнопку «Перевести».

Категории эмодзи

В панели стикеров и эмодзи и в меню реакций и статусов появился поиск по категориям. С помощью долгого нажатия на эмодзи перед отправкой можно увидеть его в полном размере.

«Пользователям Telegram доступны более миллиона различных стикеров и эмодзи — но выбор подходящего варианта не должен превращаться в работу на полный день», ‒ сказано в сообщении.

Использование сети

Разработчики добавили в обновленный раздел «Использование сети» круговые диаграммы с подробной статистикой использования Wi-Fi и мобильного трафика приложением Telegram. Дополнительно доступна возможность изменения настройке автозагрузки в соответствии с тарифными планами вашего провайдера.

Автосохранение полученных медиа

Пользователь может выбрать типы чатов, медиа из которых будут автоматически сохраняться в галерею устройства, а также задать размер и тип сохраняемых медиафайлов. Также можно добавить исключения для отдельных чатов, чтобы происходило сохранение лишь необходимых фотографий и видео.

Вовсе не обязательно хранить все файлы на устройстве. Медиа и документы можно удалить из памяти устройства, а после и в любой момент вновь загрузить из облака Telegram.

Разрешения на отправку медиа

Администратор группы может разрешить или запретить участникам отправку 9 различных видов медиа (фотографии, голосовые сообщения и видеосообщения). Также можно полностью отключить текстовые сообщения в группе. Дополнительно пользователи могут создать сообщество, где, к примеру, можно обмениваться исключительно голосовыми сообщениями.

Годовая подписка

Доступна возможность оплаты подписки Telegram Premium на целый год вперёд со скидкой до 40%.

Выбор чатов в интерфейсе ботов

Разработчикам предоставили функцию встраивания в ботов кнопки для быстрого выбора групп, каналов или людей в соответствии с заданными критериями.

Вход с Apple и Google ID

Если пользователь вышел со своего аккаунта, то он может с легкостью войти обратно с помощью Apple или Google ID, не используя код из СМС. Если он установил пароль для двухэтапной аутентификации по-прежнему будет его запрашивать.

Новые наборы эмодзи и новые интерактивные эмодзи

Пользователей ждут 10 новых наборов эмодзи, которые посмотреть и добавить можно из нового раздела «Популярные эмодзи», отображающимся первым в панели эмодзи.

Также в новом обновлении появились новые интерактивные версии эмодзи, доступные всем пользователям в качестве реакций.