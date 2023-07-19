В Светлогорском районе обнаружили тела двух пропавших мужчин

18 июля в воде было обнаружено тело 39-летнего мужчины, который числился пропавшим без вести ещё с 15 июля. По предварительной версии, трагедия случилась из-за купания в состоянии алкогольного опьянения, сообщает областной ОСВОД.

Также днём во время рейда ОСВОД обнаружил на отмели реки Березина тело другого мужчины. Погибшему было 43 года, его разыскивали с 15 июля, когда на берегу реки обнаружили его вещи около деревни Задудичи. Предварительная причина гибели — падение в воду.

По двум случаем Следственный комитет проводит проверку. Обстоятельства выясняются, пишет «Правда Гомель».