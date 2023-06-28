В суд по делу о договорных матчах бывшие обвиняемые пришли как свидетели

В суде Московского района Минска 28 июня продолжилось заседание по делу о договорных матчах.

После допроса накануне главного и единственного обвиняемого, бывшего спортивного директора ФК «Шахтер» (Солигорск) Владимира Нидергауса аналогичную процедуру предстояло пройти свидетелям.

И сразу сенсация, пишет Mlyn.by. В роли первого допрашиваемого оказался экс-директор солигорского клуба Александр Марченко, которого в свое время также задержали. Как выяснилось, уголовное преследование в отношении его прекращено, с чем он и был ознакомлен.

Марченко подтвердил, что участвовал во встрече, где обсуждался вопрос стимулирования других команд. Речь шла о том, чтобы команды, игравшие с конкурентов солигорчан минским «Динамо», отбирали очки у последнего, то есть добивались любого положительного результата. Но что было дальше, ему неизвестно, так как он ушел со встречи до ее окончания. Естественно, нет информации о передаче денежных средств.

Марченко также отметил, что, хотя организатор встречи Евгений Култаев официально не состоял в клубе, но принимал решения почти по всем ключевым вопросам. К слову, последнего он воспринимал в роли руководителя.

Что касается поездки Нидергауса к футболисту «Белшины» Дмитрию Гомзе, он знал о ней, но шел ли разговор именно о стимулировании, ему неизвестно.

По матчу с «Белшиной» Марченко заявил, что была игра, как игра, но в то же время ему показалось неоправданно жесткими действия Гомзы при нарушении правил в своей штрафной, за что и был назначен пенальти в ворота бобруйской команды.

Нидергауса он охарактеризовал, как ответственного человека, которого уважали и футболисты.

Марченко рассказал журналистаам, что обвинения по прошлой статье с него сняты, в солигорском клубе он не работает, так как истек срок контракта, и сейчас занят в сфере, далекой от спорта.

Следом был допрошен начальник команды «Энергетик-БГУ» Арам Абд Аль-Маджид.

С Нидергаусом он познакомился в 2022 году, общался с ним по вопросам об игроках, находившихся в аренде от солигорской команды.

— Перед первой встречей с минским «Динамо» один из тренеров его команды Анатолий Юревич сказал мне, что в случае нашей победы солигорский клуб готов простимулировать нашу команду в сумме 10 тысяч долларов. А мне должны позвонить и передать сумму. На следующий день мне с незнакомого номера позвонили и сказали, что надо встретиться. Договорились возле нашего стадиона по улице Семашко в Минске. Приехал человек, передал конверт. Когда я спросил, а что в нем, то услышал цифру 10.

Конверт с деньгами передал Юревичу. Он вскрыл его, там были доллары. Как раз рядом проходил наш капитан, которому Юревич и сказал распределить деньги между игроками. Насколько мне известно, основной состав получил больше, где-то в районе 500 долларов. Мне же было выдано 400, столько же я раздал и другим тренерам. Нигде и ни за что никто не расписывался, у нас тем более была задолженность по премиальным. Признаться, поначалу думал, что это Юревич взял у кого-то в долг, чтобы погасить долг.

Перед вторым нашим матчем с минчанами я очень нервничал, на что Юревич мне сказал: мол, чего ты, успокойся, зачем тебе эти медали, мы и так прыгнули выше головы, никто нас не поймет.

Потом он спрашивал меня, не звонили ли мне вновь из Солигорска. Я понял, что нас опять хотят простимулировать за отказ от чемпионства. Но больше никто не беспокоил, хотя Юревич поднимал этот вопрос еще пару раз. Затем он сам отпал с повестки…