В США выпустили стиральную машину, которой не нужен водопровод

Даже в наши дни многие граждане вполне благополучных стран из соображений экономии совсем не спешат обзаводиться стиральными машинами, предпочитая пользоваться услугами общественных прачечных.

Оценив рыночную перспективу, стартап Evergreen Paradigm (США) представил экономичную стиральную машину Eeva. Благодаря компактным размерам (1,07 на 0,61 м) она легко уместится в любом помещении — в спальне, ванной комнате и даже в автомобильном фургоне. При этом машинка обладает завидной производительностью: она способна всего за полтора часа постирать и высушить до 3,5 кг белья.

В отличие от обычных стационарных машин Eeva автономна — она может обходиться без водопроводного и дренажного шлангов. В этом случае в машину заливается 11 л воды, а если владелец находится в поездке, то Eeva может работать просто от аккумулятора. Однако стоит обязательно уточнить — эксплуатация машинки предполагает использование специально созданного для нее моющего средства.

Установка режимов стирки производится с сенсорного ЖК-дисплея, либо через приложение для смартфона. Необычная стиральная машина успела произвести фурор на платформе Indiegogo, превзойдя установленную финансовую планку в 70 раз. Eeva уже сегодня можно заказать (пока только в Северной Америке), заплатив $900. В эту сумму входят цена самой машины и моющего средства на 60 стирок.