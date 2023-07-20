В США участник лотереи выиграл более 1 миллиарда долларов

В США неизвестный обладатель калифорнийского билета лотереи Powerball выиграл джекпот в размере 1,08 миллиарда долларов. Об этом сообщается на официальном сайте лотереи, информирует ТАСС.

Имя обладателя счастливого билета пока не сообщается. Известно только то, что билет приобрели в Калифорнии.

По условиям лотереи, победитель может разбить всю стоимость приза на 30 ежегодных выплат или получить единовременную выплату в размере 516,8 миллиона.

Этот приз стал третьим по величине за время существования лотереи Powerball. Рекордный выигрыш в прошлом году составил более двух миллиардов долларов.