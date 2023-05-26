В США прокомментировали слова Лукашенко о перемещении ядерного оружия в Беларусь

Администрация США не располагает информацией, которая бы указывала на намерение России применить ядерное оружие и не видит никаких оснований корректировать размещение своих ядерных сил.

«Мы видели сообщения о договоренностях России и Беларуси и будем продолжать следить. Мы не видим никаких оснований корректировать размещение своих собственных ядерных сил — вы слышали, что мы говорили это раньше, — как и никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие», — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее цитирует ТАСС.

По ее словам, договоренности Москвы и Минска по ядерному оружию являются «еще одним примером безответственного и провокационного решения». «Поэтому мы по-прежнему привержены принципу коллективной обороны НАТО», — сказала Жан-Пьер.