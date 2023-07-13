В Солигорске прошел крестный ход в память об утраченной святыне региона

Ранним утром в день Собора 12-ти апостолов православные верующие Солигорска отправились пешим крестным ходом в память об утраченной святыне региона — Старчицкой иконе Божией Матери.

Крестный ход начался с молебна в кафедральном соборе Рождества Христова, возглавил который благочинный церквей Солигорского округа Николай Розов.

Верующие отправились от собора в пеший путь, пролегающий через деревни Краснодворцы, Кривичи, деревня Завшицы, Октябрь, Поповцы. Завершится крестный ход у Поклонных крестов на месте бывшего Петропавловского монастыря, где будет совершен водосвятный молебен.

Старчицкая Икона Божией Матери именуется Старчицкой по месту своего пребывания — в Старчицком монастыре, когда-то расположенном в местечке Старчицы Слуцкого уезда Минской губернии (сейчас деревня Октябрь Солигорского района). Считается, что икона была обретена в 1650 г. в урочище Старожище (Старчицы), среди леса забредшим сюда крестьянином. На месте обретения иконы в лесу было решено расчистить место и построить храм.

Старчицкая икона Божией матери считается чудотворной, в летописях есть свидетельства об исцелении больных у святыни. Икона была утрачена в 1939 году при разрушении храма. Неоднократные попытки найти святыню успехом не увенчались. Есть мнение, что она находится в частных руках.