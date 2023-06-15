В соцсетях распространяется фейк о вспышке холеры

В тексте эмоционально сообщается, что «надвигается вспышка холеры», «смертей будет больше, чем от ковида» и далее в таком же духе. Мол, людей в БСМП Гомеля уже собирала главный врач… Впрочем, руководитель гомельской больницы – мужчина.

Как пишет «Гомельская правда», в Беларуси, в том числе на территории области, случаи заболевания холерой не регистрируются. Об этом рассказала заведующая отделением особо опасных инфекций областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Татьяна Науменко.

По ее словам, ежегодно ВОЗ сообщает о холере в странах Южной и Юго-Восточной Азии, в частности Индии, а также в Африке, Доминиканской Республике, на Гаити. В связи с посещением этих государств возможен завоз заболевания на любую территорию. В Беларуси как минимум за последние 30 лет таких случаев не было.

– В Гомельской области обеспечен надзор за холерой, который включает обследование лиц, прибывших из неблагополучных стран и обратившихся за помощью с симптомами острой кишечной инфекции. Кроме того, проводится лабораторный контроль воды поверхностных водоемов на наличие вибрионов холеры. Токсигенные штаммы, которые вызывают заболевание, у нас не выделяются, – подчеркнула Татьяна Науменко.

Для постановки диагноза и своевременного выявления завозных случаев ежегодно организуются мероприятия по предупреждению распространения холеры на территории области, обучение медработников.