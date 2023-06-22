В Сочи не хватает туристов

Отели Сочи снижают цены из-за падения спроса.

Спрос на летний отдых в Сочи был востребован во время акций раннего бронирования, однако гостиницы не получили ожидаемой загрузки на лето и в настоящее время вынуждены снижать цены до уровня прошлогодних, сообщил порталу «Интерфакс-Туризм» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

— Поскольку мы сравниваем показатели год к году, то июнь 2022 года был продан с туристическим кешбэком. В начале 2023 года мы видели очень хороший спрос на Черноморское побережье, поэтому отели завышали цены, некоторые объекты подорожали на 25%. Однако в этом году загрузка оказалась на 7-8% ниже прошлогодней, и в июне многие гостиницы снизили цены и на текущий месяц, и на июль-август, — прокомментировал ситуацию эксперт.

Глава АТОР отметил, что в феврале Сочи продавался на 15% дороже, чем в аналогичный период 2022 года. Сейчас дисконт сокращается: рост цен по сравнению с 2022 годом сегодня составляет всего 5%.

— Думаю, что в среднем цены этим летом стоимость размещения в Сочи будет на уровне 2022 года. Средний чек на проживание в гостинице курорта составляет 4 — 4,5 тысячи рублей на человека на 10 дней, — приводит слова Ромашкина bloknotsochi.ru.

По словам Ромашкина, спрос на объекты размещения на главном отечественном курорте распределяется следующим образом: 70% путешественников выбирают гостиницы 2-3 с тремя звездами, 25% и 5% — отели 4 звезды и 5 звезд соответственно.