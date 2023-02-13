В Сингапуре разработали «умную» стельку, которая следит за безопасностью рабочих

Группа инженеров из Национального университета Сингапура совместно с компанией FlexoSense работают над созданием носимого устройства — «умной» обувной стельки с электронной начинкой, куда входят модуль GPS, инерциальный измерительный блок (IMU) и датчик давления.

В то время, как модуль GPS фиксирует местоположение пользователя, IMU и датчики реагируют на «нештатные» движения ног и изменения давления на поверхность стельки. Специальные алгоритмы в режиме реального времени анализируют полученную информацию, позволяя мгновенно определить, что пользователь поскользнулся или упал. Точный момент и место «аварии» можно затем увидеть в смартфоне, куда загружено соответствующее приложение, пишет Техкульт.

В перспективе, имея такую информацию, работодатели смогут определять места повышенной опасности на производстве и делать их более безопасным, а работников, которые по состоянию здоровья часто спотыкаются или падают — переводить на участки с меньшим риском.