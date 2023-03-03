В Швеции впервые в мире пересадили нейроны пациенту с болезнью Паркинсона

Всего в испытаниях участвуют восемь пациентов с болезнью Паркинсона, диагностированной не менее 10 лет назад и находящейся в умеренной стадии.

«Это важная веха на пути к клеточной терапии, которую можно использовать для лечения пациентов с болезнью Паркинсона. Трансплантация была выполнена в соответствии с планом, и правильное расположение клеточного имплантата было подтверждено магнитно-резонансной томографией», — говорит Гезин Пол-Виссе, главный исследователь клинических испытаний STEM-PD, консультант-невролог университетской больницы Сконе и адъюнкт-профессор Лундского университета в Швеции.

По словам врачей, операция прошла успешно, пациента уже выписали из больницы. Теперь за ним будут постоянно наблюдать: согласно протоколу, эффекты могут проявиться не сразу, а в течение нескольких месяцев и даже лет.

Сейчас болезнь Паркинсона лечат с помощью лекарств, восполняющих утраченный дофамин, но со временем эти препараты часто становятся менее эффективными и вызывают побочные эффекты. На сегодняшний день не существует методов лечения, которые могли бы восстановить поврежденные структуры головного мозга или заменить утраченные нервные клетки.

В рамках исследования STEM-PD в настоящее время тестируется новая экспериментальная терапия, направленная на замену утраченных дофаминовых клеток здоровыми. Используемый клеточный продукт прошел доклинические испытания. Ожидается, что после трансплантации клетки превратятся в новые здоровые нервные клетки, которые будут вырабатывать дофамин.

«Область мозга, в которую трансплантируют клетки в этом испытании, может быть всего четыре миллиметра. Хирургический инструмент имеет очень высокий уровень точности, и нам очень помогают современные методы визуализации», — говорит консультант-нейрохирург Хьялмар Бьяртмарц, проводивший операцию по трансплантации.

Ученые надеются, что все восемь пациентов успешно перенесут операцию, что позволит заявить о ее эффективности. В будущем этот метод может стать инновационным лечением болезни Паркинсона.