В середине января в Гомеле на затопленной паводком территории было обнаружено тело мужчины. Судебные эксперты выяснили причину смерти

«Тело погибшего жителя Гомеля 1989 года рождения без видимых признаков насильственной смерти находилось на затопленной пойме реки Сож, — рассказывает Руслан Габрилёв, официальный представитель управления Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области. — При себе у него была небольшая сумма денег, украшения из метала белого цвета и одноразовые стаканчики.

Труп доставили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Судебные эксперты установили, что смерть мужчины наступила в результате утопления. В моче и крови умершего обнаружено 3,4 и 4 промилле алкоголя, соответственно. По сведениям специалистов, смертельная концентрация алкоголя в крови составляет 4-6 промилле, что соответствует 400-450 г принятого чистого алкоголя или 1-1,25 л 40% водки, выпитой среднестатистическим по весу человеком за короткий промежуток времени».