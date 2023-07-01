В Сербии протестующие перекрыли международную автотрассу

Сторонники сербской оппозиции в рамках акции «Сербия против насилия» блокировали в пятницу вечером участки международной автотрассы под Белградом и в городе Нови-Сад, трансляция велась в соцсетях активистов.

В пятницу вечером протестующие на автомобилях замедлили, а затем блокировали движение на отрезке международной автомагистрали из Будапешта в Салоники у терминала оплаты на въезде в Белград с юга, а также отрезок той же магистрали близ моста через реку Саву в районе Нови-Београд. Во втором по величине городе страны Нови-Саде блокада продолжалась около часа после 18.00 на въезде по той же автомагистрали.

В столице Сербии протестная акция прошла без происшествий, около 20.00 автомагистраль была разблокирована.

Президент Сербии Александр Вучич ранее назвал протесты оппозиции мирными, за исключением угроз убить его лично, и подчеркнул, что сербские власти избегают применения силы против демонстрантов.

Демонстранты с середины мая выходят по выходным на акции протеста и колонной идут от Скупщины (парламента) по центральным улицам города. Началось с того, что после инцидентов со стрельбой в школе оппозиционные Демократическая партия, Народная партия, Партия свободы и справедливости и еще ряд оппонентов власти собрали 8 мая через соцсети сторонников и граждан на мирное протестное шествие от парламента до здания правительства страны. Лозунгом акции стало «Сербия против насилия», организаторы заявили в ходе шествия, что в нем участвовали 50 тысяч человек, МВД Сербии не сообщало официальных оценок числа участников.

Вучич заявил тогда, что оппозиция использует в политических целях эмоции граждан в связи с двумя массовыми убийствами в начале мая, в результате которых погибли 19 человек.

Протесты уже несколько раз приводили к перекрытию важных транспортных артерий Белграда и международной автотрассы из Будапешта в Салоники.

Требования протестующих — отставка президента страны, министра внутренних дел и главы сербской спецслужбы, закрытие телеканалов, которые оппозиция считает проправительственными и смена руководства гостелерадио Сербии и органа, регулирующего работу электронных СМИ.