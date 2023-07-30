В «самом богатом» районе Беларуси средняя зарплата рухнула больше чем на 400 рублей

Главное статистическое управление Гродненской области обнародовало данные о номинальной начисленной зарплате в Гродно и районах региона.

В июне 2023 года средняя зарплата по всей Гродненской области до вычета налогов составила 1734,8 рубля.

Статистика по районам неоднородна — между самым «богатым» и самым «бедным» районами Гродненской области разница по средней зарплате составляет почти 1000 рублей.

При этом в Островецком районе за месяц «потеряли» почти 400 рублей — 2341,2 рубля в июне против 2750,7 рубля месяцем ранее. Для сравнения — в Ивьевском районе средняя зарплата составляет 1363,4 рубля. Правда, это самый низкий показатель в Гродненской области.

Если говорить про средний заработок в самом областном центре, то он составил 1945,9 рубля.

Напомним, что в Островецком районе находится Белорусская АЭС. Благодаря ей у района такие высокие показатели по заработкам.