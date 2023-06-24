В России против главы ЧВК «Вагнер» завели дело о подготовке к вооруженному мятежу

Вечером 23 июня ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу после заявлений основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. Это произошло после того, как он обвинил Минобороны России в ракетном ударе по лагерю своих бойцов. Минобороны назвало эти слова провокацией.

Как развивались события

Вечером 23 июня Пригожин заявил, что российские военные обстреляли ракетами лагерь ЧВК Вагнер, в результате чего «погибло огромное количество бойцов». Он обвинил в этом «военное руководство» и лично министра обороны России и пообещал ответ.

В телеграм-канале, близком к ЧВК Вагнер, опубликовали видео, на котором, как утверждается, показаны последствия обстрела.

В Министерстве обороны обвинения Пригожина опровергли, назвав их информационной провокацией. «Российские военные продолжают выполнение задач на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении ведомства.

Позже пресс-служба основателя ЧВК распространила заявление Пригожина, в котором он говорит, что у него тысячи бойцов, и что это «не военный переворот, а марш справедливости».

Реакция властей

ФСБ после заявления Пригожина возбудила уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу». Генпрокуратура РФ уточнила, что «законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа. Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В Национальном антитеррористическом комитете РФ заявили, что утверждения, распространяемые от имени Пригожина, не имеют под собой никаких оснований, и потребовали «немедленно прекратить противоправные действия».

Президент проинформирован о ситуации вокруг Пригожина, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Необходимые меры принимаются», — сказал он.

Российское ФСБ призвало бойцов ЧВК Вагнер не выполнять преступные приказы и принять меры по задержанию Пригожина. «Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимой ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию», — говорится в сообщении.

«Дело по факту призыва к мятежу со стороны Пригожина возбуждено в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации противостояния в РФ», – сообщили в ФСБ.

Напомним, что еще недавно ЧВК Вагнер в России называли героями. Благодарность за взятие Бахмута им выразил президент Владимир Путин.

Тревожная ночь

Агентство ТАСС сообщает со ссылкой на правоохранительные органы, что в Москве усилены меры безопасности. Под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры.

По сведениям ТАСС, по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.

На фоне этого сообщения в соцсетях стали появляться видео с военной техникой на улицах Москвы.