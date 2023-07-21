В России прокуратура запросила 20 лет колонии особого режима для Алексея Навального

Во время прений на выездном заседании Мосгорсуда прокуратура запросила 20 лет колонии лидеру российской оппозиции Алексею Навальному. Заседание проходило в ИК-6 Владимирской области, где Навальный отбывает 9-летний срок по предыдущим приговорам.

«Навальному запросили 20 лет лишения свободы особого режима. Приговор — 4 августа», – написал в своем телеграм-канале его соратник Иван Жданов.

В новом деле Навального обвиняют по шести статьям Уголовного кодекса: о призывах к экстремизму, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, создании экстремистского сообщества, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий, а также в реабилитации нацизма.

Дело об экстремистском сообществе против Навального и его соратников возбудили в конце сентября 2021 года. По версии Следственного комитета России, Навальный «не позднее 2014 года» создал экстремистское сообщество «с целью осуществления экстремистской деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в Российской Федерации, подрыва общественной безопасности и государственной целостности».

Дело поступило в Московский городской суд 25 мая. В июне процесс закрыли по ходатайству прокурора.