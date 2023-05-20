В России объявили о радиационном облаке из Украины. Стоит ли беспокоиться?

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в Польше повысился уровень радиации из-за облака, движущегося со стороны Украины. По его словам, оно возникло после «уничтожения» боеприпасов с обедненным ураном.

«США Украине тоже «помогли» — надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обедненным ураном. Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации», — заявил Патрушев.

В Польше 19 мая опровергли заявления Николая Патрушева. «В настоящее время на территории РП нет угрозы здоровью и жизни людей, а также окружающей среде. Агентство не отмечало никаких тревожных признаков на измерительных аппаратах», — сообщило Польское атомное агентство.

В ПАА подчеркнули, что последние показания являются «стандартными и никоим образом не угрожают здоровью или жизни людей и окружающей среде».

В белорусском Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды также никакого повышения уровня радиации не заметили ни 18, ни 19 мая.

«По состоянию на текущую дату радиационная обстановка на территории Республики Беларусь стабильная, мощность дозы гамма-излучения на пунктах наблюдений радиационного мониторинга атмосферного воздуха соответствует установившимся многолетним значениям. Как и прежде, повышенный уровень мощности дозы гамма-излучения зарегистрирован в пункте наблюдения города Брагин, находящегося в зоне радиоактивного загрязнения, обусловленного катастрофой на Чернобыльской АЭС», — сообщает сайт центра.