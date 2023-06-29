В России «Новую газету Европа» признали нежелательной организацией

Генпрокуратура признала деятельности BDR Novaja Gazeta-Europe, юридическое лицо издания «Новая газета Европа», нежелательной на территории России, сообщается на сайте ведомства. Ведомство утверждает, что это издание создает и распространяет материалы «в ущерб интересам России», в том числе материалы организаций, признанных в стране экстремистскими и нежелательными. Решение принято по результатам проверки, отметили там.

Издание создано «латвийским журналистом Кириллом Мартыновым (признан в России иностранным агентом), имеющим российское гражданство», и в нем работают бывшие журналисты «Новой газеты», лицензию которой ранее аннулировали в России, подчеркнула Генпрокуратура.

Форбс напоминает: «Новая газета» работала в России с 1993 года. В марте 2022-го, после начала российской «спецоперации» в Украине, издание сообщило о приостановке работы до окончания боевых действий. Редакция пояснила, что Роскомнадзор вынес ей второе предупреждение за упоминание НКО — иностранного агента без маркировки. В июле того же года РКН потребовал признать свидетельство о регистрации «Новой газеты» недействительным, в сентябре Басманный суд удовлетворил это требование, а вскоре работу издания прекратил Верховный суд.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в 2021 году получил Нобелевскую премию мира. Год спустя он продал нобелевскую медаль на аукционе за $103,5 млн, пообещав направить вырученные деньги благотворительной организации ЮНИСЕФ, которая переведет их в страны, «где есть беженцы и дети беженцев с Украины».