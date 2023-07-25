В России не понравилось, что Таисия Повалий в Витебске говорила по-украински

Прошедший в белорусском Витебске фестиваль «Славянский базар» аукнулся в России украинской певице Таисии Повалий. Белорусы встретили ее украинскую мову овациями, россияне — нет.

Сразу после начала СВО артистка, вместе с мужем и мамой переехала в Москву. Как успела она признаться прессе, в планах у нее – однажды накопить на квартиру, чтобы окончательно там обосноваться. Однако мечтам поддержавшей Россию Таисии Повалий может помешать то, что на фестивале с журналистами она заговорила на «мове». И, пусть вещала она о ценностях, которые объединяют славянские народы, и мире, которого нам нужно достичь, на нее все равно обрушилась лавина критики. Многие даже пригрозили ей проверкой на финансирование ВСУ, пишет сайт Утро.ру.

В итоге на защиту певицы бросился ее муж Игорь Лихута. Утверждает он, что никакого страшного проступка для того, чтобы подвергаться такой травле, Таисия не совершила. Всего лишь, делится мужчина, пошла на уступку журналистам. Более того, предполагает он и то, что в погоне за громкими заголовками акулы пера и вовсе исказили ситуацию.

«Где-то какую-то фразу выбросят – начинается недопонимание, разночтение», – объяснил муж Таисии Повалий свое видение причины конфликта.