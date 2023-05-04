В России нашли еще 22 жертвы «московского отравителя»

Следственный комитет России нашел еще 22 жертвы серийного отравителя Алексея Выговского, который опаивал на вокзалах и в электричках Москвы своих жертв и грабил. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

«В ходе изучения более 45 архивных уголовных дел по фактам смертельного отравления граждан на столичных вокзалах и электричках, производство по которым было приостановлено еще до создания СКР, установлено, что смерть 22 граждан наступила при одинаковых обстоятельствах и в каждом случае его причиной являлось отравление одним веществом — нейролептиком, который был ограничен в обороте и применялся для лечения психически больных», — говорится в тексте.

Также следователи восстановили события тех дней, пообщавшись с родственниками погибших и свидетелями преступлений и проведя анализ более 50 детализаций телефонных соединений. По итогам проведенной работы СКР вновь вышел на Выговского.

«В ходе следственных действий с подозреваемым следователем был установлен психологический контакт с ним, и под тяжестью предъявленных доказательств, осознав неотвратимость наказания, он признался в совершенных деяниях», — отметили в СКР.

Таким образом следователи смогли установить, что с октября 2007 года по январь 2009 года Выговский отравил и ограбил на вокзалах и электричках Курского и Казанского направлений 44 человека. Все они скончались от острого отравления.

Выговского задержали в 2009 году. Он имел при себе фляжку с отравой. Он признался только в нескольких эпизодах, и в итоге его приговор ли к 22 годам и трем месяцам заключения. Теперь ему предстоит новый суд.