В России из продажи срочно изымают сидр: уже 11 смертей

По меньшей мере 22 человека отравились в минувшие выходные суррогатным алкоголем в Димитровграде Ульяновской области, из них девять человек скончались. Еще две женщины умерли в Самарской области, сообщил Следственный комитет России.

О чрезвычайном происшествии в понедельник утром объявил мэр Димитровграда Андрей Большаков, число пострадавших постоянно растет.

По предварительным данным, случаи отравления некачественным алкоголем (предположительно, сидром), были зафиксированы 3 и 4 июня. К полудню 5 июня стало известно, что врачи борются за жизнь еще минимум 14 пострадавших, одна из которых — 16-летняя девушка.

Медики города напоминают, что отравление суррогатным алкоголем наступает в течение 24 часов, поэтому тем, кто успел его выпить, рекомендуют как можно скорее обратиться в больницу, а тем, у кого поддельный сидр остался — передать его полиции.

По данным следствия и Роспотребнадзора, причиной трагедии стал якобы крафтовый напиток «Мистер Сидр» крепостью 4,7%, изготовленный на предприятии в Самарской области. Напиток пользовался популярностью у местных жителей. Всю продукцию марки изымают из магазинов, жителей Димитровграда и окрестных городов призвали не покупать сидр до окончания следственных действий. Уже изъято 193 кеги со смертельно опасным алкоголем объёмом по 30 литров каждая, сообщили в МВД. По факту массового отравления и гибели людей заведено уголовное дело.

На предприятии, которое произвело токсичный напиток, прошли обыски, задержан предполагаемый поставщик алкоголя, индивидуальный предприниматель из Самарской области, он дает показания. В настоящее время следователи продолжают установление всех обстоятельств произошедшего, пишут «Известия».

Сидр — яблочный алкогольный напиток натурального брожения. Если он готовится по своей традиционной технологии, то никаких ядовитых веществ в нем появиться не может, пояснил «Известиям» эксперт по крепкому алкоголю Эркин Тузмухамедов. Однако по его словам, во всем мире все большее распространение получила практика «ускоренного» приготовления напитков, когда к суслу добавляют крепкий алкоголь, а затем жидкость газируют. Полученный напиток не имеет отношения к сидру, однако именно такой продукт можно чаще всего встретить на полках российских супермаркетов, пояснил эксперт.

Понятие «крафтовый» появилось в США в 80-е годы XX века, так называли себя небольшие заводы по производству алкоголя, имевшие право выпускать ограниченный объем напитка, пояснил Тузмухамедов. Сегодня под «крафтовым» подразумевают любой алкоголь «гаражного» розлива, зачастую не только некачественный, но и опасный для здоровья.

К сожалению, вовремя заметить у себя признаки отравления метанолом сложно. По запаху и консистенции метанол очень похож на этиловый спирт. Отличить их можно, только если напиток поджечь: метанол горит зеленым пламенем, а этанол — синим.

Одним из первых при отравлении метанолом страдает зрение, наступает резкое ухудшение или даже слепота. Другие признаки отравления: головная боль, тошнота и рвота. При этом достаточно совсем небольшой дозы, чтобы всерьез навредить здоровью, а 90 граммов чистого метанола уже смертельны.